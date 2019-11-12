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В Госдуму внесут проект об установке знаков, предупреждающих о дорожных камерах

Документ был подготовлен с участием экспертов ОНФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Законопроект, который предусматривает обязательную установку предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автодорогах, подготовлен и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник журналистам координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ), член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

"Инициатива по предупреждению об установке дорожных камер - законопроект подготовлен, мы его внесем в ближайшее время", - сказал Васильев.

Он добавил, что документ был подготовлен с участием экспертов ОНФ.

Президент Владимир Путин ранее поручил принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения, зафиксированные неверно установленными приборами. Сейчас закон не обязывает операторов передвижных камер предупреждать водителей об их наличии на дороге.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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