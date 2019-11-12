В Румынии выставили на продажу средневековый замок

БУХАРЕСТ, 12 ноября. /ТАСС/. Летнюю резиденцию венгерской дворянской семьи Халлер (XVI-XIX века) выставили на торги в Румынии по стартовой цене €50 тыс. Об этом сообщил занимающийся продажей объекта аукционный дом Artmark.

По информации компании, здание, находящееся на въезде в село Михай Храбрый (уезд Муреш), построили в XVI веке. "У семьи Халлер было много поместий, а сюда они приезжали, когда хотели тишины и спокойствия", - рассказал один из местных жителей. После Второй мировой войны владение национализировали. До 1989 года в нем находилась администрация совхоза, а затем его приобрел местный фермер.

В Artmark признали неудовлетворительное состояние лота: "К несчастью, с течением времени замок утратил прежний величественный вид, и в настоящее время представляет собой лишь развалины у въезда в населенный пункт".

Потенциальный покупатель должен знать, что в трансильванских уездах Муреш, Алба и Клуж есть несколько поместий, принадлежавших этой семье (Иоан Халлер, например, в 1734-1755 годы был губернатором Трансильвании). Многие из этих строений, которые называются теперь также "замками Халлер", были отреставрированы и теперь служат гостиницами и ресторанами.

Большая часть румынских замков находится в Трансильвании. Почти все они принадлежали дворянам с венгерскими фамилиями - Телеки, Эстергази, Батори. В "старом королевстве" - Молдове и Валахии - строились княжеские дворы и боярские усадьбы. Оборону же против непрерывно угрожавшей Оттоманской империи держали укрепленные монастыри, "крестьянские крепости" и другие бастионы. Самые ранние замки Румынии датируются ХII-ХIII веками. Всего в Румынии существует более сотни средневековых замков, из которых лишь около десятка являются музеями, а в остальных, как правило, размещалась администрация совхозов.

Как отмечала газета Cotidianul, стилевая особенность карпатских замков заключается в переплетении византийских элементов с готическими, а также в наложении славянского влияния на оттоманские черты. Так, например, эти замки стали источником вдохновения для писателей Александра Дюма и Жюля Верна.