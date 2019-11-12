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Скворцова сообщила, что более 55 тыс. граждан Белоруссии получили медпомощь в РФ за 2 года

Помощь оказывалась амбулаторно и стационарно, отметила министр здравоохранения

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Более 55 тыс. граждан Белоруссии получили амбулаторную и стационарную медицинскую помощь в России за два года. Об этом сообщила журналистам во вторник министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"В России за последние два года прошли лечение 55 тыс. граждан Белоруссии", - сказала она, отметив, что помощь оказывалась и амбулаторно, и стационарно.

По ее словам, Россия и Белоруссия планируют сотрудничать по целому ряду направлений, включая онкологию, развитие клеточных технологий, совершенствование медицинского образования.

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БелоруссияРоссия
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