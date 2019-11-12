В Госдуме предложили вести госпропаганду методов раннего выявления онкозаболеваний

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Государство должно вести доступную для граждан пропаганду методов раннего выявления онкологических заболеваний. Об этом заявил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, выступая в начале пленарного заседания от фракции "Единая Россия".

Парламентарий, в частности, прокомментировал включенный в повестку законопроект, который среди прочего призван стимулировать врачей первичного звена выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях - всего на это планируется тратить 1,2 млрд рублей в год. "Почему рак у нас выявляется по большей части на третьей и четвертой стадии, которые лечить сложно, а порой и невозможно? Из-за низкой онконастороженности, - констатировал он. - Люди халатно относятся к первичной диагностике, не соблюдают сроки обследований, не всегда пользуются возможностями пройти бесплатные профилактические осмотры".

По мнению политика, проблема в том, "что сегодня просвещением людей в медицинских вопросах занимаются не врачи, а блогеры без медицинского образования, но с миллионами подписчиков". "Хотя повышение онконастороженности населения должно быть государственной задачей, - уверен Огуль. - Нужна пропаганда, людям нужно доступно рассказывать о симптомах онкозаболеваний и что необходимо делать, чтобы выявить их на ранней стадии".

В конце июля этого года главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн поддержал идею ведомства премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр. Согласно проекту постановления правительства, зарегистрированному министерством, за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить 1 тыс. рублей - по 500 рублей ответственному за организацию обследования и назначившему диагностику.