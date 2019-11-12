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Главный редактор газеты Financial Times уходит в отставку

Теперь эту должность займет Рула Халаф

ТАСС, 12 ноября. Главный редактор газеты Financial Times Лайонел Барбер, проработавший на этой должности 14 лет, уходит в отставку. Об этом сообщается во вторник на сайте издания.

Как отмечается, 64-летний Барбер в электронном письме, разосланном коллективу газеты, сообщил, что покинет свой пост в январе следующего года. "Когда я стал главным редактором, я пообещал восстановить в Financial Times золотые стандарты репортажа и журналистского комментария, а также помочь совету директоров создать устойчивый и прибыльный бизнес", - приводятся на сайте газеты слова Барбера. Как он подчеркнул, работа в Financial Times стала для него "редкой привилегией и удовольствием".

В общей сложности Барбер проработал в Financial Times на разных должностях 34 года. Главным редактором издания он был назначен в 2005 году. В июне этого года Барбер накануне саммита Группы двадцати в Осаке взял интервью у президента РФ Владимира Путина, по итогам которого назвал российского лидера непростым собеседником.

Должность главного редактора в Financial Times займет Рула Халаф, которая сейчас является его заместителем. В опубликованном заявлении она назвала свое назначение "большой честью", заявив, что попытается преумножить достижения Барбера, который был для нее настоящим наставником.

Основанная в 1888 году Financial Times со штаб-квартирой в Лондоне является одним из ведущих деловых изданий мира. Ежедневный тираж газеты в печатной версии на сентябрь текущего года составлял около 170 тыс. экземпляров. В 2015 году издание было приобретено японской медиакорпорацией Nikkei.

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Великобритания
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