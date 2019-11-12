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Муниципалитеты шести регионов могут не получить паспорта готовности к отопительному сезону

Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, "в целом субъекты РФ очень ответственно подошли к подготовке к осенне-зимнему периоду"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Муниципалитеты в шести регионах России - Астраханской, Ивановской, Костромской, Тамбовской областях, Еврейской автономной области и Республике Хакасия - могут не получить паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом на всероссийском селекторном. совещании о готовности к осенне-зимнему сезону заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"Несмотря на хорошую подготовку к зиме, мы фиксируем проблемы в некоторых субъектах РФ. Имеется риск недополучения паспортов готовности в некоторых муниципалитетов Ивановской, Костромской, Астраханской областей, Хакасии, Еврейской АО. Такая же ситуация в Тамбове. Причины - невыполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми организациями", - сказал он.

Вице-премьер также назвал три региона с высокими рисками нарушения электроснабжения Дагестан, Якутия и Иркутская область. "Прошу руководителей названных регионов принять оперативные меры по устранению всех проволочек. Предоставить информацию о проделанной работе в Минстрой, Минэнерго до 10 декабря", - обратился Мутко к главам регионов.

Позже Мутко пояснил журналистам, что уровень готовности паспортов в проблемных муниципалитетах составляет 60%. "Это не значит, что муниципалитет не выполняет свои функции по подготовке и прохождению осенне-зимнего сезона. Это значит, что есть невыполненные жесткие требования подготовки коммунальной инфраструктуры, теплоснабжающих организаций. До 15 ноября мы рассчитываем, что до 70% субъектов муниципалитеты такие паспорта получат, оставшиеся будут по временным сертификатам и актам работать, устранять замечания", - пояснил вице-премьер.

При этом Мутко подытожил, что "в целом субъекты РФ очень ответственно подошли к подготовке к осенне-зимнему периоду".

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИвановская областьИркутская областьДагестанЯкутияХакасияАстраханская областьКостромская областьТамбовская областьЕврейская автономная область
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