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Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Речь идет об использовании символа в учебных и просветительских целях
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.

Изменения вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах. Депутаты предлагают установить, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации фашистской символики, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Аналогичную поправку планируется внести в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

В законопроекте в редакции первого чтения было конкретизировано, что речь идет об использовании свастики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями - при обязательном условии "осуждения нацизма и экстремизма и формирования негативного отношения к этой идеологии". Таким образом, поправками ко второму чтению была утверждена более широкая трактовка.

О необходимости поправки

Перед началом пленарного заседания один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская напомнила журналистам, что документ был предложен для исправления правовой коллизии. "По какой-то причине те, кто эти [нынешние правовые] акты разрабатывал и принимал, не подумали, что будет с демонстрацией фильмов о Великой Отечественной войне, в том числе из советского золотого фонда наших кинофильмов, с советскими плакатами, где, предположим, солдат Красной армии давит ногой свастику, то есть нацистскую символику, с кадрами хроники фотохроники, документальной кинохроники и так далее", - сказала она.

Случаи "досадного правоприменения" действующего закона не заставили себя ждать, констатировала политик. "Их не так уж мало, и каждый из них вызывает очень негативный общественный резонанс, что вполне естественно, - признала она. - Потому что наши люди хотят чтить память своих предков, они хотят нести память о Великой Отечественной войне, а делать это визуальным способом и при этом избегать любой нацистской символики практически невозможно". Более того, считает Ямпольская, такая позиция в принципе ошибочна: "Никогда нельзя забывать, как выглядели твои враги".

Она отметила важность решения палаты по законопроекту в преддверии наступающего года 75-летия Победы. "Люди захотят ставить кадры в соцсетях, люди захотят ставить плакаты, старые фотографии, захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за нашу Родину. И очень хорошо, что эти благие намерения никаким образом не будут попадать под наказания. Это был такой момент абсурда, который очень раздражал общество и который мы сейчас убираем", - заключила председатель комитета.

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