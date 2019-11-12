Госдума дает право службам транспортной безопасности использовать электрошокеры

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, который позволяет сотрудникам подразделений транспортной безопасности, в частности охранникам в аэропортах, использовать электрошокеры.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и членов Совета Федерации. Документ дает право сотрудникам транспортной безопасности приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры для предотвращения преступлений. На сегодняшний день такие средства могут использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, сотрудники Госохотнадзора, полицейские, бойцы Росгвардии, а также простые граждане, но службы транспортной безопасности в этот перечень не входят.

Во втором чтении в законопроект был внесен ряд принципиальных поправок. В первую очередь депутаты уточнили, в каких именно случаях допускается использование электрошокеров: для отражения нападения на объект, на граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, и для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, если они хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление. Отдельно оговаривается, что применяемые устройства должны быть отечественного производства и соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании.

Предусмотрены и ограничения. В первую очередь, запрещается применять электрошокеры против беременных, инвалидов и малолетних за исключением случаев, если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Законопроект обязывает сотрудников служб транспортной безопасности стремиться к тому, чтобы причиняемый нарушителям вред был минимальным, а также оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.

Сотрудники должны предупреждать о намерении использовать электрошокер, но на экстренные ситуации эта норма не распространяется. Руководители подразделений транспортной безопасности должны уведомлять органы внутренних дел о случаях использования электрошокеров.