РФ и Белоруссия будут сотрудничать в сфере стволовых клеток и устойчивости к антибиотикам

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в научно-практической деятельности в области борьбы с устойчивостью к антибиотикам, развития регенеративных технологий, нейронауках и лечении онкозаболеваний. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"У нас сейчас уже подготовлен новый проект научно-практической деятельности в области антимикробной резистентности", - сказала Скворцова, добавив, что эта проблема является "основой биологической безопасности во всем мире". Проблема формирования устойчивости к антибиотикам комплексная и, по словам министра, должна решаться и в сельском хозяйстве, и через правильную подготовку медицинских специалистов, и через информирование населения о необходимости правильно использовать антибиотики.

Еще одним направлением сотрудничества с Белоруссией, по словам Скворцовой, будет продолжение работы со стволовыми клетками, начатой в 2013 году. На данном этапе планируется развивать направление регенеративной медицины. "Мы параллельно готовим проект, продолжающий тот проект, который шел с 2013 года по 2017 год - по стволовым клеткам, это будет проект по регенеративной медицине. Сейчас за последние несколько лет регенеративная медицина вышла совершенно на другой уровень, и очень много сейчас уже есть возможностей создавать искусственные эквиваленты органов и систем человека - и искусственные покрытия, и scaffold для адресного внесения лекарств на основе клеточных структур", - пояснила министр.

Россия и Белоруссия будут совместно работать над созданием онковакцин и развитием CAR-технологий, добавила министр. Скворцова также отметила, что в рамках работы открывшегося в этом году масштабного онкологического центра в Дмитровграде, также запланировано сотрудничество в области радиологи и радиотерапии. "Он мощный центр, он самый мощный в Европе, и он будет оказывать помощь в том числе и гражданам Белоруссии", - уточнила Скворцова.

Совместная коллегия Минздрава России и Минздрава Республики Беларусь проходит 12 ноября в Минске и посвящена теме неврологии и нейрохирургии. "Это безбрежное направление, одно и самых динамично развивающихся в мире. Это касается и понимания и вообще - что такое мозг, как он работает, как сопрягаются молекулярные основы с функцией мозга, как формируется память, сознание, поведение человека, так это касается диагностики и лечения конкретных заболеваний, в том числе увеличивающихся заболеваний, ассоциированных с возрастом", - пояснила Скворцова.