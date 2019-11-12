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Медведев направил приветствие участникам выставки "Металл-Экспо'2019"

Предприятия металлургической отрасли вносят большой вклад в развитие экономики страны, отметил премьер-министр

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей 25-й международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2019". Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Сегодня предприятия металлургической отрасли вносят большой вклад в развитие экономики страны, активно привлекают инвестиции, строят и модернизируют производственные мощности, используют передовые научные разработки. А широкое применение цифровых технологий позволяет им оставаться конкурентоспособными, оптимизировать процессы управления, повышать промышленную безопасность", - подчеркнул премьер.

Медведев также выразил уверенность в том, что выставка поспособствует продвижению отечественной продукции на мировом рынке и созданию благоприятного делового климата в металлургической отрасли.

25-я международная промышленная выставка "Металл-Экспо'2019" проходит в Москве с 12 по 15 ноября.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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