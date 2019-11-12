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В Карелии за внебюджетные средства отремонтируют церковь XVIII века

Речь идет о деревянной церкви Александра Свирского, которая находится в деревне Космозеро Медвежьегорского района региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Аварийные работы в деревянной церкви Александра Свирского, построенной в XVIII веке в деревне Космозеро Медвежьегорского района Карелии, будут проводить за счет внебюджетных средств, так как бюджетное финансирование на эти цели не предусмотрено. Памятник деревянного зодчества федерального значения требует скорейшей и полноценной реставрации, сообщила в понедельник ТАСС начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Церковь в Космозере представляет собой Прионежский тип шатровых храмов. К этому же направлению в деревянной архитектуре относится Успенская церковь в карельском городе Кондопога, которая в 2018 году была практически полностью уничтожена огнем в результате поджога.

"Сейчас проблему можно решить только с помощью внебюджетных средств. Есть активные жители Заонежья, которые занимаются изготовлением материала. Сейчас они собираются отреставрировать крышу на одной из часовен собственными силами, и во многих случаях местные жители нам помогают. Этот вариант мы рассматриваем в первую очередь. Речь идет о снятии аварийности [с объекта]", - сказала собеседница агентства.

Алипова подчеркнула, что памятник федерального значения находится в плачевном состоянии и требует комплексной реставрации, что показали исследования, проведенные на объекте.

"Мы несколько раз выезжали на этот объект в этом сезоне. Мы продумываем с реставраторами, каким образом выполнить на нем хоть какие-то противоаварийные работы, чтобы локализовать сквозные протечки. Но надо понимать, что объект высотой более 33 м, и там нужны как минимум специалисты с альпинистским оборудованием. Это работы для квалифицированных специалистов, и сиюминутно их не выполнить", - рассказала руководитель регионального управления.

В последний раз реставрационные работы в церкви Александра Свирского проводились в 1990-е годы, однако подрядчик нарушил конструктивную схему храма. Теперь объект требует реставрации методом переборки, при которой реставраторы разбирают постройку, оценивают, какие элементы еще жизнеспособны, а какие требуется заменить, после чего собирают ее обратно. По словам Алиповой, проект реставрации Космозерской церкви готов, а в 2019 году на эти цели из федерального бюджета были выделены деньги, однако на проведенный дважды аукцион не вышло ни одного подрядчика.

В третий раз конкурс решили не объявлять, так как, по данным регионального управления, в этом году все специалисты по восстановлению памятников деревянного зодчества уже заняты на других объектах. Кроме того, в управлении опасаются повторения сценария с другим заонежским храмом из деревни Яндомозеро, - Варваринской церковью - на которой дважды сменившийся подрядчик не справился с работой, чем поставил старинную церковь на грань исчезновения, оставив объект в разобранном виде гнить на улице без какой-либо защиты.

"Ни одного из этих подрядчиков нам не удалось привлечь [в ответственности] по суду, потому что наши требования считаются субъективными. Проблема [с нехваткой специалистов по реставрации памятников деревянного зодчества] актуальна. Сейчас масштабные работы идут на объектах музея "Кижи", в Петрозаводске, Кеми. У нас реставрируются объекты в рамках федеральной целевой программы к столетию республики. Мы знаем, какие работы ведутся у нас в соседних регионах: в Архангельской и Новгородской областях. Мы понимаем, что всех реставраторов на части не разорвать", - рассказала Алипова.

Поддержка состояния памятников федерального значения

Как отметила Алипова, ситуация, возникшая с церковью в деревне Космозеро, иллюстрирует проблему, которую не раз ставили перед представителями федеральной власти специалисты управления. В Карелии находятся 25 памятников деревянного зодчества федерального значения, и на региональном уровне нет финансовых возможностей выделять деньги на их текущее содержание. Республиканские специалисты предлагают в экстренном порядке выделить деньги на поддержку состояния памятников федерального уровня, а также оборудовать их средствами пожарной безопасности.

"У нас есть порядка 25 единичных объектов, в основном это храмы, которые некому передать в пользование, и они требуют проведения регулярных работ, потому что памятники деревянного зодчества имеют свой запас прочности. Мы неоднократно поднимали вопрос, чтобы Росимущество выделяло средства на текущее содержание подобных объектов, а также средства на обеспечение их пожарной безопасности, потому что памятники такие горят, рушатся. К сожалению, в экстренном порядке, средства эти никто не выделяет", - отметила Алипова.

Успенская церковь в городе Кондопога была построена в 1774 году в память о погибших крестьянах при Кижском восстании 1769-1771 годов, она была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, ее высота - 42 м. Храм был объектом культурного наследия федерального значения. Церковь Александра Свинского в деревне Космозеро построили в 1769 году по заказу и на средства Санкт-Петербургского купца Попова. Ее высота превышает 33 м. Первоначально храм входил в архитектурный ансамбль с летней церковью и колокольней, но два последних объекта сгорели в 1942 году.

Историко-культурная территория "Заонежье" расположена на территории Медвежьегорского района на Заонежском полуострове. По данным экспертов Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия, здесь расположены 194 памятника архитектуры, в основном это объекты деревянного народного зодчества: жилые дома, хозяйственные постройки, культовые сооружения. К территории Заонежья также относят историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи".

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