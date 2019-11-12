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Таганрогский авиакомплекс нарушил условия поставки Бе-200 МЧС России

Как сообщили в ведомстве, поставщиком не были проведены работы для установки системы спутниковой связи в шести самолетах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г. М. Бериева нарушил условия контракта на поставку самолетов Бе-200 МЧС России, поэтому оплата шестого самолета не осуществлялась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС пояснили, что еще в 2011 году заключен государственный контракт на поставку шести самолетов-амфибий Бе-200 между ведомством и ТАНТК им. Г. М. Бериева. Первый самолет был поставлен в 2017 году. В соответствии с распоряжениями правительства РФ сроки поставки пяти самолетов были изменены. "В настоящее время поставщиком не соблюдены существенные условия госконтракта, а именно не проведены работы для установки системы спутниковой связи в шести самолетах. В связи с этим оплата шестого самолета не производилась", - пояснили в МЧС.

Во вторник Арбитражный суд Москвы по иску ТАНТК взыскал с МЧС России более 1 млрд рублей - задолженность за поставленный в этом году самолет-амфибию Бе-200.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.

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РоссияРостовская область
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