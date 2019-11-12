Госзащиту судьям в Москве в 2019 году чаще всего назначали по делу "Нового Величия"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расследование дела экстремистской молодежной организации "Новое величие" было главной причиной избрания мер государственной защиты для судей в Москве в 2019 году. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В настоящее время в Москве семеро судей находятся под государственной защитой, ранее в течение года применялись меры государственной защиты еще в отношении девятерых судей, большая часть из них - судьи Дорогомиловского суда Москвы, в отношении которых высказывались угрозы в социальных сетях в связи с рассмотрением судьями материалов о продлении мер пресечения в отношении фигурантов дела "Нового величия", - сообщили в пресс-службе.

Всего в 2019 году в Москве меры государственной защиты на различные периоды избирались 16 судьям. Эта цифра выше показателей 2017 и 2018 года (по шести случаям госзащиты).

Следственный комитет расследует уголовные дела о публикации в интернете призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Как ранее сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по подозрению в призывах к экстремизму задержан ранее судимый Алексей Вересов, 1973 года рождения. Также задержан Сергей Половец, 1978 года рождения, подозреваемый в угрозе убийством. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать об их аресте.

Зампредседателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин рассказал, что "в суды поступает много как уголовных, так и гражданских дел, вызывающих особый общественный резонанс либо заинтересованность различных общественных групп. И тогда в отношении конкретного судьи или в целом судейского корпуса начинают поступать угрозы. Как акцентированные угрозы, о которых можно сказать, что это напрямую угрожает судье, так и общие рассуждения о том, что и как надо делать с судьями, которые выносят неправильное, с точки зрения написавшего, решение. Задача главная для нас или правоохранительных органов, которые взаимодействуют с судами, - оценить, ну, скажем так, опасность этой угрозы", - сказал он.