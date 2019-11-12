На Международный форум добровольцев в Сочи приедут волонтеры из 80 стран

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Волонтеры из 80 стран приедут на Международный форум добровольцев, который пройдет в Сочи со 2 по 5 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Волонтеры из 80 стран мира приедут в Сочи для участия в форуме. На курорте со 2 по 5 декабря пройдет Международный форум добровольцев. В мероприятии примут участие 7000 человек, в том числе и 500 иностранных делегатов", - говорится в сообщении.

В работе форума задействуют 400 городских волонтеров, в том числе 100 человек с лингвистическим образованием, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что к форуму необходимо подготовить городскую инфраструктуру, организовать должное санитарное состояние, транспортную логистику и информационное обеспечение. Для этих целей будет организован городской оперативный штаб, который начнет работу 30 ноября.

Мероприятие приурочено к Международному дню волонтера - 5 декабря. Статус международного форум приобрел в 2018 году, объединив на своих площадках неравнодушных участников, спикеров и экспертов: волонтеров всех направлений, представителей министерств, социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов из разных стран.