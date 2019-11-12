Всех отравившихся в поезде из Владикавказа детей выписали из больницы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Врачи инфекционной клинической больницы №1 Москвы во вторник выписали 31 ребенка из Брянской области, которые 7 ноября попали в больницу после отравления в поезде Владикавказ - Москва. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

"Общее состояние детей начало улучшаться на выходных, в понедельник были проведены повторные анализы. Инкубационный период уже прошел, дети не являются носителями инфекции. 31 ребенка выписали из больницы, сейчас их автобусом везут из Москвы в Брянск, затем также автобусами доставят в районы области, домой", - сказала Мухина, добавив, что прибытие детей ожидается около 17:00 мск.

Группа из 44 детей 9-14 лет следовала из санатория "Смена", расположенного в Минеральных Водах в столицу поездом №33 Владикавказ - Москва, чтобы затем пересесть на поезд до Брянска. Вечером 6 ноября в пути несколько детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия, в связи с чем медработником на железнодорожной станции Россошь им оказали помощь. По прибытии 7 ноября на Казанский вокзал Москвы 31 ребенка доставили в больницу с острой кишечной инфекцией, остальных отпустили домой.

После массового отравления детей в поезде следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Проверочные мероприятия также проводились в санатории, где отдыхали дети.