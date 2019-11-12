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ЕС ожидает, что Лондон до конца недели представит кандидатуру на пост еврокомиссара

Ранее Еврокомиссия попросила об этом британского премьера Бориса Джонсона

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) надеется, что правительство Великобритании до конца текущей недели представит кандидатуру на пост еврокомиссара в новом составе этого органа на 2020-2024 годы, так как королевство все еще является полноценным членом Евросоюза. Об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

"Время идет, поэтому мы ожидаем ответа от правительства Великобритании до конца этой недели", - сказал он.

Ранее на прошлой неделе Еврокомиссия попросила британского премьера Бориса Джонсона выдвинуть кандидатуру от Лондона на пост еврокомиссара в новом составе Еврокомиссии.

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла приступить к работе в срок - 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых кандидатов в состав ЕК. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон, и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян. Фон дер Ляйен уже провела в ними собеседования, утвердив их со своей стороны, теперь должны пройти их слушания в профильных комитетах Европейского парламента. Вэлян займет пост еврокомиссара по транспорту и туризму, Бретон - по вопросам промышленности.

Кроме того, Великобритания, которая получила третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года, теперь должна также выдвинуть своего представителя на эти три месяца в исполнительный орган ЕС.

Пока новая Еврокомиссия не будет укомплектована и утверждена полностью, прежний состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября. Хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не должны представлять там национальные интересы своих государств, а работать на благо всего Евросоюза, выполняя функции, аналогичные министерским в национальных правительствах.

Теги
ВеликобританияРумынияФранцияВенгрияЮнкер, Жан-КлодДжонсон, Борис
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