В Иерусалиме заложили первый камень памятника блокадникам Ленинграда

ИЕРУСАЛИМ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Торжественная церемония закладки первого камня памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, состоялась во вторник в Иерусалиме. Монумент заложили в парке в центре города близ правительственного комплекса зданий, где расположены Кнессет (парламент страны), МИД и ряд других министерств, канцелярия главы правительства еврейского государства, а также Высший суд справедливости Израиля, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Этот памятник, первый камень которого мы закладываем сегодня, отражает глубокое родство между нашими народами. В Иерусалиме мы выбрали место для памятника блокадникам в центре города, рядом с израильским парламентом, рядом с Верховным судом, рядом со всеми правительственными учреждениями страны, чтобы этот памятник напоминал нам о героизме защитников и блокадников Ленинграда", - сказал на церемонии закладки первого камня мэр Иерусалима Моше Леон. "Еврейский народ и Государство Израиль никогда не забудут ту огромную жертву, на которую пошел русский народ, пошла Красная армия ради разгрома нацистской гидры, и ту основополагающую роль, которую они сыграли в победе над нацизмом. Мы абсолютно убеждены, что эту память необходимо увековечить", - подчеркнул он.

В церемонии закладки первого камня памятника блокадникам в Иерусалиме во вторник приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, президент Евро-Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Михаил Мирилашвили, бизнесмен и филантроп Виктор Вексельберг, президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер, глава Союза ветеранов Второй мировой войны в Израиле Авраам Гринзайд, главный раввин России Берл Лазар. Проект был впервые представлен руководству России и Израиля в январе 2017 года на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста в Москве. Установка памятника осуществляется при участии городских властей Санкт-Петербурга и Иерусалима.

Посол России в Государстве Израиль Анатолий Викторов охарактеризовал закладку первого камня памятника блокадникам Ленинграда в Иерусалиме как "знаменательное событие в российско-израильских отношениях". "Этот проект сослужит добрую службу для обоих народов в плане сохранения памяти о понесенных жертвах, в плане сохранения исторической правды о периоде Второй мировой войны", - сказал глава дипмиссии РФ российским журналистам. "Это - место видное, которое, мы надеемся, будут часто посещать жители Иерусалима и других городов Израиля, туристы, официальные делегации", - добавил он.

Открытие стальной стелы, несущей символы Израиля и Санкт-Петербурга, состоится в январе 2020 года в преддверии Дня освобождения Ленинграда от блокады и Дня памяти жертв Холокоста, которые отмечаются 27 января.