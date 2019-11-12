Пятеро врачей владимирской больницы решили уволиться из-за лишения премиальных надбавок

ВЛАДИМИР, 12 ноября. /ТАСС/. Двое заместителей главврача и заведующие тремя отделениями горбольницы №6 Владимира в микрорайоне Юрьевец написали заявления об увольнении после того, как руководство больницы было лишено части премиальных надбавок. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

"Двое заместителей главного врача, как и главный врач, были лишены части премиальных надбавок по итогам работы учреждения. С учетом показателей, которые учреждение показало, было принято решение, что у этих должностных лиц надбавки будут снижены. Поскольку они обиделись, начали подстрекать коллег и объяснять, что будет снижение заплаты. На данный момент заявления подали пять человек, включая двоих заместителей и троих заведующих отделениями", - отметил он.

Как уточнил Мозалев, при принятии решения о лишении надбавок учитывались показатели эффективности работы больницы, такие, как число пролеченных пациентов, количество жалоб, наличие кредиторской задолженности.

По его словам, о непростой ситуации в больнице в областной департамент сообщил главный врач учреждения. Сейчас департамент проводит проверку обстоятельств инцидента, во вторник заместитель облздрава встретится с коллективом больницы.

В учреждениях региона дефицит врачей составляет около 20%, среднего медицинского персонала - около 8%.