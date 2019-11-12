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Проект новых ПДД в России планируют представить в течение двух лет

По словам руководителя экспертного центра "Пробок.нет" Александра Шумского, нынешний свод правил устарел и не является гарантом безопасности для участников движения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эксперты заявили о начале работы над сводом новых правил дорожного движения (ПДД), который будет представлен к общественному обсуждению в течение двух лет. Среди предполагаемых мер - сужение полос проезжей части, уменьшение числа дорожных знаков и создание пешеходных переходов с "островками безопасности" посередине.

Как сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, нынешний свод правил дорожного движения, утвержденный в 60-х годах прошлого столетия, когда автомобилей было значительно меньше, устарел и не является гарантом безопасности для всех участников движения. "В России в сутки погибают [в ДТП] 50 человек - это в шесть раз больше, чем в других развитых странах мира. Президент страны поручил к 2030 году снизить смертность на дорогах до нуля, с нынешними ПДД это сделать невозможно. Мы готовим проект новых правил, которые призваны спасти миллионы жизней, в течение двух лет представим их на общественное обсуждение и экспертизу", - сказал он.

По мнению Шумского, причина высокой смертности на дорогах - старые подходы в организации дорожного движения, "основанные на тотальном контроле". "Россия - лидер в количестве регламентаций, регулированиях, установках новых правил, а наш водитель получает штрафов в пять раз больше, чем немецкий и американский. Необходимы современные подходы и новая концепция, и наша цель - помогать людям двигаться, а не тотально соблюдать правила дорожного движения", - пояснил он.

Эксперты предлагают, в частности, обсудить возможность сужения полос проезжей части, уменьшение числа дорожных знаков и создание пешеходных переходов с "островками безопасности" посередине. Согласно ГОСТам, стандартная ширина полос составляет 3,75 см, из-за чего "улицы похожи на трассы, пешеходы жмутся к домам, а велосипедисты маневрируют между машинами". При грамотном проектировании места на улице хватит всем, добавил Шумский. Также, по мнению экспертов, дороги и улицы должны быть интуитивно различимы, а при организации дорожного движения необходимо довольствоваться правилом: улицы - пешеходам, дороги - автомобилистам.

Также предлагается установить предельную допустимую скорость 50 км/ч для передвижения по городу. "Максимальная пропускная способность улицы достигается при скорости 50 км/. Она же является предельной для выживания пешехода в случае столкновения с машиной. Поэтому важно так организовать движение, чтобы эта скорость стала интуитивной для водителей, добавил эксперт. Он отметил, что при столкновении на скорости 50 км/ч выживают 60% пешеходов, при столкновении на скорости 80 км/ч - 10% пешеходов.

По примеру Москвы и других городов мира

Предлагается в ряде случаев "ослабить контроль за выполнением правил и руководствоваться интуитивным поведением и здравым смыслом". Это особенно важно для городов со "смешанным трафиком", где одинаково много и пешеходов, и автомобилистов, считает Шумский. Так, в ряде стран разрешено разворачиваться через сплошную на небольших городских улицах, что сокращает перепробеги. Это послабление может быть актуально и в России, полагает эксперт.

Ряд предложенных экспертами мер уже апробируется в столице, в частности, с 2017 года в районе Хамовники на 40% сокращено количество дорожных знаков, напомнил замруководителя столичного Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян. Это сделано для того, чтобы автомобилистам было удобнее ориентироваться на дорогах и с целью улучшения архитектурного облика столицы. Москвы готова помочь регионам в трансляции своего опыта, отметил он.

Необходимость создания нового свода правила отметил и профессор Московского автомобильно-дорожного института Султан Жанказиев. По его прогнозам, к 2035 году порядка 70% населения будут проживать в районе крупных агломераций, и гарантом комфорта и безопасности должны стать, в частности, обновленные ПДД.

"Девять десятых всех активов граждан осуществляется за счет колесного транспорта, например, растет доля машин, задействованных для доставки грузов. Это не только создает нагрузку на дорожную сеть, но и приводит к "конфликтной" дороге. Кроме того, появляется беспилотный транспорт, сегодня многие пешеходы оснащены средствами индивидуальной мобильности. Если человек может взять в руки велосипед, чтобы перейти дорогу, то совершенно точно он не снимет роликовые коньки и не пойдет босиком - эти изменения надо учитывать ", - заключил Жанказиев.

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