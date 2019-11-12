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Россия станет главным зарубежным гостем Хайнаньской книжной ярмарки

Ярмарка пройдет в городе Санья с 15 по 18 ноября

САНЬЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия станет главным зарубежным гостем Хайнаньской международной книжной ярмарки, которая пройдет в городе Санья с 15 по 18 ноября этого года. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", это третья выставка такого рода после аналогичных ежегодных экспозиций в Пекине и Шанхае.

В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, поэтому РФ получила статус главного иностранного гостя выставки. К настоящему времени свое участие в ярмарке подтвердили 188 издательских домов и других представителей отрасли. Как отметили в оргкомитете, среди них крупнейшие издательства России и организаторы Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Главной темой Хайнаньской ярмарки станет туризм, однако по своему формату она будет отличаться от книжной экспозиции в классическом понимании. Оргкомитет пригласил для участия ведущие интернет-издания, представителей туристических агентств, кино и телевидения, аниме-студий, развлекательной индустрии из Китая и зарубежных стран.

Посетители выставки также не смогут увидеть привычных для книжных ярмарок выставочных стендов: для проведения экспозиции 27 тыс. кв. м территории пятизвездочного отеля "Биньхай юаньлинь" будут превращены в гигантскую библиотеку. Книжные стеллажи будут установлены в ресторанах, барах, холлах, лобби, у бассейна и в других зонах гостиницы. По задумке организаторов, это должно позволить посетителям выставки насладиться чтением и обсудить деловые вопросы в необычной и приятной обстановке.

Теги
РоссияКитайХайнань
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