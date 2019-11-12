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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о единой электронной очереди в детсады

Родителей будут информировать о последовательности выделения мест и основаниях изменения очередности

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.

Законопроектом устанавливается, что прием в детские сады осуществляется путем распределения детей с использованием региональных информационных систем. Родители будут проинформированы о последовательности выделения мест и основаниях изменения очередности.

"Законопроект направлен на установление правового статуса уже функционирующих информационных систем", - говорится в пояснительной записке. Документ также предусматривает закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в соответствующей информационной системе.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят урегулировать проблему информированности родителей о результатах рассмотрения заявлений на обеспечение дошкольным образованием", - отмечается в сопроводительных материалах.

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