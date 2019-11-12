ВЦИОМ объяснил расхождение в оценке числа сторонников ЗОЖ с Росстатом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Методика, по которой проводился опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения на тему здорового образа жизни, существенно отличается от той, которой пользуется Росстат. По этой причине число приверженцев ЗОЖ у ВЦИОМ оказалось в три раза больше. Об этом заявил во вторник директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член Общественного совета Минздрава России Кирилл Родин на форуме "Социология здоровья" в "Экспоцентре".

8 ноября Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни, - их оказалось 12%. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2018 года, приверженцев ЗОЖ в России оказалось 36%.

"Там было другое измерение: мы измеряли только физическую активность, а Росстат измерял и здоровое питание", - отметил Родин.

Он напомнил, что в рамках исследования ВЦИОМ раздел всех респондентов на три группы. "На мой взгляд, ситуация получилась достаточно оптимистичная, потому что в целом кластер, который мы назвали "Полный ЗОЖ", составляет 36%. В противоположный кластер с вредными привычками и низкими показателями физической активности вошли 25%. И такой аморфный кластер, где люди больше декларируют ЗОЖ, чем ему следует, составляет 39%", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что к ответам, которые респонденты дают социологам в ходе исследования, лучше всего относиться со скепсисом, поскольку во многом они носят декларативный характер. "Когда люди говорят нам, что бегают часто, это совсем не означает, что они действительно так часто бегают, как они заявляют", - отметил Родин.

По его словам, от реализации национальных проектов, которые связаны с общественным здоровьем, население ждет существенных изменений. "Поступательное движение мы видим, но все же для того, чтобы произошел рывок, который обозначил президент, нам нужна заметно большая концентрация усилий. В том числе и со стороны исследовательского сообщества, которое может более или менее показать, как эту работу структурировать и в каком направлении двигаться", - заключил Родин.