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Сбившая "пьяного мальчика" жительница Подмосковья вышла из колонии

Ольга Алисова отбывала наказание в колонии-поселении

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб шестилетний ребенок, освободилась из колонии-поселения, где она отбыла трехлетний срок. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Алисова освободилась из колонии-поселения № 11 в понедельник, 11 ноября. Сейчас она находится в своем родном городе Балашове под Саратовом", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Наталья Куракина не подтвердила и не опровергла информацию об освобождении своей подзащитной.

31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе сбила ребенка, ее автомобиль протащил его несколько метров. Железнодорожный суд Московской области 15 ноября 2017 года признал ее виновной, приговорив к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в размере 2,5 млн рублей.

Резонанс в обществе и в СМИ это дело получило после того, как были обнародованы результаты судмедэкспертизы, согласно которым в крови ребенка якобы была обнаружена большая доза алкоголя (2,7 промилле). Позднее комплексная судебная экспертиза опровергла эти данные, а в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова, проводившего первичное исследование крови ребенка, СК возбудил уголовное дело о халатности. Он был приговорен Щелковским городским судом к 10 месяцам исправительных работ.

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