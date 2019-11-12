Жириновский сообщил о подготовке законопроекта о ликвидации органов опеки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фракция ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой структуры по работе с семьями. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил руководитель фракции, лидер партии Владимир Жириновский.

"Фракция ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой организации, которая сможет нормально работать в интересах семей России", - написал политик. По его словам, "в нынешнем виде опека в России просто не функционирует".

В качестве примера он привел сообщения о москвичке, которая "усыновила троих детей ради пособия и получения квартиры и постоянно бьет их, унижает". "Зато в прямом эфире на центральном телеканале отбирают у отца троих счастливых сыновей, потому что он, видите ли, воспитывает их в деревне и без телевизора", - продолжил глава либерал-демократов.

По его мнению, вся работа органов опеки "направлена на разрушение благополучных семей, но не на защиту тех, кто действительно в тяжелой ситуации". "А потом эти дети, выросшие с матерями-алкоголичками, которые их били и издевались, берут оружие в руки и расстреливают одноклассников или совершают другие преступления. То есть безразличие к таким детям имеет очень далеко идущие последствия", - резюмировал Жириновский.