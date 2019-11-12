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Лукашенко заявил, при каких обстоятельствах в Белоруссии могут отменить смертную казнь

Как напомнил президент страны, согласно конституции республики этот вопрос может решиться только на референдуме

ВЕНА, 12 ноября. /ТАСС/. Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может быть решен только на референдуме. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров в Вене с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом.

По его словам, вопрос смертной казни в Белоруссии был изначально решен на референдуме. "По нашей конституции, смертная казнь может быть отменена только на референдуме", - проинформировал президент.

"Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни. Мы к этому безразлично относиться не можем. Мы очень часто проводим опросы о смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось, - рассказал Лукашенко. - Встает вопрос, стоит ли выносить это на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит".

Лукашенко также рассказал, что был разработан план по работе с белорусским обществом по вопросу обсуждения смертной казни. "Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может навредить", - добавил он.

Лукашенко 11-12 ноября совершает свой первый визит в Европейский союз с 2016 года после отмены против него личных санкций ЕС. Евросоюз вводил визовые санкции в отношении Белоруссии и ее президента Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в 2002 году. В феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний. Между тем оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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