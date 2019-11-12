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В России почти на 4% выросло число ДТП с участием водителей-иностранцев

С начала года было зарегистрировано 4180 таких происшествий

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий, которые произошли с участием водителей-иностранцев в России, с начала года увеличилось на 3,8% и составило 4 тыс. 180. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Госавтоинспекции России.

"С начала года на территории РФ отмечается рост на 3,8% числа дорожно-транспортных происшествий с участием водителей-иностранцев. По их вине произошло 4180 происшествий, при этом данный показатель увеличивается с 2016 года", - отметили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, в отношении иностранцев возбуждено 728 тыс. дел об административных правонарушениях. При этом на основании фотоматериалов, полученных с применением средств автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения, возбуждено 22 тыс. дел. "Относительно небольшое количество материалов, вынесенных на основании данных системы фотовидеофиксации, обусловлено в первую очередь отсутствием достаточной информации о владельцах транспортных средств с иностранными номерами, что препятствует привлечению их к ответственности за совершенные административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме", - пояснили в ГИБДД.

В связи с этим в МВД России ведутся работы по реализации принципа неотвратимости наказания в отношении владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

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Россия
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