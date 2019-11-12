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Вечер духовной музыки открыл серию встреч Трианонского диалога в Париже

Концерт прошел в старинной церкви Сен-Луи-ан-Л'иль

ПАРИЖ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Выступление хора под управлением греческого и российского дирижера Теодора Курентзиса с программой церковных песнопений стало музыкальным прологом к встречам в Париже участников российско-французского форума гражданского общества "Трианонский диалог". Уникальный концерт, в котором прозвучали старинные церковные песнопения, прошел в старинной церкви Сен-Луи-ан-Л'иль, признанной памятником национального наследия Франции.

Под сводами парижского храма прозвучали овации в честь маэстро и артистов его хора MusicAeterna, объединяющего выпускников школ византийской музыки. Концерт собрал в понедельник вечером в одном из старейших столичных храмов на острове Сен-Луи видных деятелей науки, культуры и представителей общественности Франции и России.

Уникальная роль

"Мы начинаем "Трианонские дни" в знаменательном месте, - сказал председатель российской части форума, ректор дипломатического университета МГИМО, академик Анатолий Торкунов. - Этот концерт в одной из старейших церквей Парижа побуждает вновь задуматься о той уникальной роли, которые играют в жизни общества духовность, культура, искусство".

Известный парижский адвокат Фредерик Бело напомнил об истории церкви, строительство которой на острове Сен-Луи началось в XVII столетии под руководством архитектора Франсуа Ле Во. В эпоху французской революции в 1791 году она была разграблена и закрыта. Восстановить ее интерьеры удалось лишь в следующем столетии - благодаря дару парижской мэрии и подвижничеству аббата Луи-Огюста Наполеона Боссюэ, продавшего свою личную библиотеку, чтобы восполнить утрату церковного имущества. На вырученные деньги он реставрировал старинный орнамент, приобрел для храма произведения искусства.

Посвящение Жаку Шираку

Роль культуры в трансграничном диалоге станет темой российско-французского круглого стола, который пройдет во вторник под председательством директора Пушкинского музея Марины Лошак. Вечером представители гражданского общества соберутся в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли на левом берегу Сены на французскую премьеру нового фильма Михаила Гусмана "Формула власти. Жак Ширак. Послесловие". В фильм вошли беседы известного российского журналиста, первого замгендиректора ТАСС с выдающимся политиком, который возглавлял Францию на протяжении 12 лет, с 1995 по 2007 год.

Памяти Жака Ширака будет посвящено и заседание координационного совета "Трианонского диалога", которое пройдет в среду в МИД Франции. Совет действует под председательством академика Анатолия Торкунова и бывшего посла Франции в Москве Пьера Мореля.

Франко-российский форум "Трианонский диалог" основан по инициативе президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Он направлен на укрепление связей между гражданским обществом России и Франции и на развитие новых возможностей для расширения контактов. Деятельность форума началась в 2017 году.

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