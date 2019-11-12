Фонд национальной библиотеки Чечни пополнит 11 тыс. новых книг

ГРОЗНЫЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Фонд национальной библиотеки Чеченской Республики им. А. Айдамирова получит 11 тыс. новых книг, в их числе художественная, научная и общественно-политическая литература. Об этом ТАСС сообщила директор библиотеки Сацита Исраилова.

"Российская государственная библиотека и библиотека администрации президента РФ передали нам 6 тысяч книг, на следующей неделе передадут еще 5 тысяч. Это художественная, научная, общественно-политическая литература, а также мемуары, книги по философии, юриспруденции, экономике, искусству. Есть много книг по Кавказу, что для нас очень важно", - отметила собеседница ТАСС.

По ее словам, такая помощь в восстановлении библиотечного фонда, который в двух военных кампаниях суммарно потерял более 60 млн книг, имеет большое значение.

"Книги будут обработаны и внесены в каталог, а после станут доступны читателям. Они в прекрасном состоянии и очень ценны. У нас много читателей и студентов, книг не хватает, той же самой русской классики. Кроме того, для аспирантов и ученых в переданной литературе очень интересные книги для исследований", - рассказала Исраилова, добавив, что библиотечный фонд Чечни в настоящее время состоит почти из 200 тыс. книг.

Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова - одна из старейших на Северном Кавказе, она была основана в 1904 году. В первой половине 1990-х объем ее фондов превышал 2,6 млн единиц хранения, однако в ходе двух военных кампаний книгохранилище было полностью уничтожено. Всего библиотеки республики лишились тогда 60 млн книг и документов.

23 марта 2013 года состоялось открытие нового здания библиотеки. Оно располагается в центре Грозного. В 2016 году на базе библиотеки был открыт первый на Северном Кавказе региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Это дало возможность читателям пользоваться более чем 420 тыс. электронных копий архивных документов, различных книг, получить доступ к архиву фотодокументов и кинохроники.