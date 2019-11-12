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Минюст внес чешскую НПО "Человек в беде" в перечень нежелательных в России

Это 19-я организация, внесенная в данный список

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило чешскую неправительственную организацию "People In Need" ("Человек в беде") в перечень нежелательных в РФ. Об этом во вторник сообщается на сайте Минюста.

"12 ноября 2019 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация "Člověk v tísni, o.p.s" ("People In Need", "Человек в беде") (Чешская Республика)", - говорится в сообщении.

Организация включена в перечень нежелательных в РФ на основании решения заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 7 ноября 2019 года.

"Человек в беде" стала 19-й организацией, деятельность которой признана в России нежелательной.

Как говорится на сайте этой организации, ее цель - оказывать помощь в кризисных точках и содействовать развитию демократии и прав человека в мире.

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