Главным редактором газеты "Культура" назначен Петр Власов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главным редактором одной из старейших российских газет - "Культура" - назначен журналист и писатель Петр Власов. Это следует из редакционного документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Власов подтвердил корреспонденту ТАСС свое назначение, отметив, что вышел на работу 11 ноября.

В первоочередную задачу главного редактора входит переформатирование сайта издания и совершенствование бумажной версии газеты, которая с 2020 года будет выходить один раз в месяц, вместо двух.

"Мне бы хотелось сделать освещение культурной повестки более структурированным. Выделять приоритетные темы, развивать их, привлекать авторитетных авторов из культурной среды, сосредоточиться на колонках. Моя задача - привлечь широкую аудиторию к нашему онлайн-изданию, а бумажную версию превратить в подобие ежемесячного журнала для тех, кто действительно детально интересуется культурой и любит качественную прессу", - рассказал Власов.

По его словам, печатная версия не будет копировать онлайн-издание. "Мы будем готовить два вида контента, сейчас моя задача - рассчитать силы, понять, как реализовать потенциал редакции", - добавил он.

Власов родился в 1973 году. Работал в новостном агентстве ТАСС, возглавлял деловую газету РБК Daily, в последнее время руководил сайтом "Культуромания".