Лучшие театральные студенческие коллективы приедут на фестиваль в Ставрополь

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Театральный фестиваль "Феникс" соберет в Ставрополе лучшие студенческие коллективы со всей страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов края.

"В Ставрополе пройдет театральный фестиваль "Феникс". Мероприятие всероссийского масштаба в седьмой раз соберет в стенах Северо-Кавказского федерального университета лучшие студенческие коллективы со всей страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году в фестивале примут участие восемь коллективов, из них пять - ставропольских. Гости мероприятия увидят постановки по произведениям отечественных авторов, а также зарубежных драматургов.

"Оценивать ребят будут известные деятели театрального искусства. Кроме того, они проведут для участников серию мастер-классов", - отмечается в сообщении.

Фестиваль пройдет 15-16 ноября в концертном зале Северо-Кавказского федерального университета.