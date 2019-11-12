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Памятник жертвам Холокоста открыли в ставропольской станице Григорополисская

В 1942 году там расстреляли около 150 человек

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Памятник жертвам Холокоста в рамках мемориальной программы "Вернуть достоинство" открыли во вторник в станице Григорополисская Ставропольского края. В 1942 году там расстреляли около 150 человек, большинство из которых были еврейской национальности, сообщила ТАСС руководитель мемориальных программ Российского Еврейского конгресса (РЕК) Екатерина Лазарева.

"Мы поставили памятник в станице Григорополисская, так как в этом месте в октябре 1942 года немцами убиты около 150 человек, большинство из которых были еврейской национальности. В основном это были беженцы из Ленинграда. Также среди убитых были партизаны и неугодные коммунисты", - сказала Лазарева.

По ее словам, рядом с местом расстрела, где находятся останки погибших и которое стали называть "еврейский яр", во вторник установили стелу высотой 160 см. "На самом месте расстрела памятник было поставить невозможно, там большой скос, поэтому максимально близко к этому месту установили стелу, на которой написаны имена погибших", - добавила собеседница агентства.

Она сообщила, что зимой в рамках недели памяти в станице пройдет открытый урок для детей, на котором школьникам расскажут о Холокосте и о том, какие события происходили на их малой родине.

Памятники жертвам Холокоста

Пресс-служба РЕК сообщала, что жертвам Холокоста будут установлены в России пять памятников в рамках мемориальной программы "Вернуть достоинство" за пять дней с 11 по 15 ноября. Памятники появятся на местах массовых расстрелов в Ставропольском крае и Смоленской области.

В Ставропольском крае мемориалы и плиты с именами 11 ноября установили в селе Дивное и 12 ноября - в станице Григорополисская, также 13 и 15 ноября их установят в станице Подгорная и селе Солдато-Александровское. В этих населенных пунктах во время Великой Отечественной войны нацистами были убиты 1125 человек, преимущественно евреев. 14 ноября будут открыты плиты с именами жертв в городе Велиж Смоленской области, которых более чем 3 тыс. человек, большинство из них были сожжены заживо.

Программа "Вернуть достоинство", действующая с 2009 года, объединяет усилия фонда евангельских христиан России "Эвен Эзер", Центра "Холокост", региональных еврейских общин, местных активистов и краеведов. С момента создания программы в России открыто 67 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны. В рамках проекта также ведется восстановление имен и поиск новых мест захоронений. Проект реализуется на частные пожертвования.

Теги
РоссияСтавропольский край
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