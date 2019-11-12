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Правительство выделило 58,3 млн рублей жителям Дагестана, потерявшим в ходе КТО имущество

Распоряжение было подписано 9 ноября

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство России направило из резервного фонда РФ 58,3 млн рублей на компенсации жителям Унцукульского района Дагестана, которые потеряли имущество в ходе контртеррористической операции (КТО) в 2014 году. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить правительству Республики Дагестан из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на финансовое обеспечение расходов, связанных с возмещением вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями с 8 марта по 26 ноября 2014 года на территории Унцкульского района Республики Дагестан, бюджетные ассигнования в размере 58,3 млн рублей, в том числе 3 млн рублей на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества и 55,3 млн рублей на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой имущества", - говорится в документе.

Распоряжение правительством РФ было подписано 9 ноября.

Данной компенсации, как сообщается на сайте правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал", юристы организации добивались в течение пяти лет. Из 58,3 млн рублей "553 человека, чье движимое имущество было полностью разграблено или уничтожено, получат по 100 тыс. рублей, еще 30, чье имущество было уничтожено частично, - по 50 тыс. рублей", - пояснила занимающаяся этим делом юрист ПЦ "Мемориал" Марина Агальцова.

В 2014 году силовики в ходе в ходе контртеррористической операции по поиску и нейтрализации боевиков в Унцукульском районе выселили из домов сотни жителей поселка Временный. После того, как им разрешили вернутся в свои дома через месяц, жители обнаружили, что их имущество разграблено или уничтожено, а в некоторых домах были снесены стены, потолки и разобраны полы.

В сентябре 2018 года списки пострадавших, претендующих на получение компенсаций, были согласованы МЧС России правительством Дагестана. После этого, документы были направлены в Минфин РФ. В начале 2019 года, как выяснили правозащитники, финансовое ведомство вернуло бумаги в МЧС России с просьбой устранить недочеты. ПЦ "Мемориал", посчитав, что требования Минфина чрезмерны, попросил омбудсмена Татьяну Москалькову направить в министерство запрос о нормативно-правовых основаниях возврата документов и оценить законность этого решения ведомства.

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