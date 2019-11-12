Архиепископ Кипрский готов вернуть пожертвования малайзийца, получившего "золотой паспорт"

НИКОСИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Архиепископ Кипрский Хризостом II готов вернуть €310 тыс., переданные православной церкви острова в качестве пожертвований малайзийским предпринимателем Джо Лоу, который находится в международном розыске и у которого власти в Никосии собираются отобрать кипрский паспорт. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении предстоятеля Кипрской церкви, в адрес которого в последние недели звучат обвинения в том, что он лично ходатайствовал о предоставлении малайзийцу гражданства Республики Кипр.

Первосвященник напомнил, что, когда пять лет назад Лоу подавал прошение о выдаче ему паспорта, его еще никто не разыскивал, а потому ничто не препятствовало предоставлению ему кипрского гражданства. К тому же предприниматель вначале обратился с этой просьбой напрямую к властям острова.

"Имея это в виду, мы попросили министра [внутренних дел] - не устно, а в письменной форме - посодействовать решению вопроса о выдаче кипрского паспорта Джо Лоу. Но спустя пять лет на поверхность всплыла новая информация, и теперь мы призываем правительство аннулировать кипрское гражданство господина Лоу. Более того, мы хотим вернуть пожертвованную сумму в €310 тыс., принимая во внимание то, что эти деньги были похищены", - говорится в заявлении предстоятеля.

Архиепископ также сообщил, что церковь в свое время приняла два чека от Лоу на общую указанную сумму, так как не заподозрила никакого подвоха в обычных банковских документах. Хризостомос II добавил, что малайзиец тогда изъявил желание потратить эти деньги на нужды только что основанной духовной семинарии.

На прошлой неделе глава кипрского МВД Константинос Петридис объявил о намерении властей островного государства лишить гражданства 26 человек, которые получили паспорта в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику, заметив, что у фигурантов списка есть право подать апелляцию. Никакой информации о тех, кто значится в перечне, министр не привел, однако, по информации газеты Cyprus Mail, в списке значатся граждане шести стран: девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, иранец и малайзиец. Никакой информации о россиянах, которые, предположительно, фигурируют в списке, газета не привела, но упомянула о том, что в перечне значится имя Лоу. Власти Малайзии объявили его в международный розыск в связи с кражей миллиардных сумм из государственного фонда 1MDB, предназначенного для помощи гражданам этой страны.