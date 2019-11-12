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Путин присвоил космонавту-испытателю Прокопьеву звание Героя России

Тем же указом президент присвоил космонавту почетное звание "летчик-космонавт Российской Федерации".

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву звание Героя России. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Прокопьеву Сергею Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", - говорится в документе.

Тем же указом президент присвоил Прокопьеву почетное звание "летчик-космонавт Российской Федерации".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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