В Нидерландах на воинском захоронении собрали горсть земли для акции "Дорога памяти"

ГААГА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Кисет земли набран на воинском захоронении в Нидерландах для отправки в Россию в рамках акции "Дорога памяти". Торжественная церемония с участием представителей местных властей, дипломатов, соотечественников и неравнодушных голландцев прошла во вторник в мемориальном комплексе "Советское поле славы" под городом Амерсфорт.

"С этого захоронения, где покоятся 865 военнослужащих из советской армии, мы изъяли горсть земли, которую передадим в Россию в рамках военно-патриотической акции "Дорога памяти", инициированной Министерством обороны РФ", - рассказал в беседе с ТАСС посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. По его словам, ранее кисеты земли были набраны на воинских захоронениях на территории России, а "до конца года такие мероприятия будут проведены и в других европейских странах, где воевали и похоронены солдаты советской армии".

"Эти кисеты, скорее всего, будут перекладываться в гильзы от артиллерийских снарядов, которые затем будут размещены в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, - отметил дипломат. - Все это осуществляется в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия со дня Великой Победы". "Это очень важное своевременное мероприятие, которое позволяет сберегать память и не допускать переписывания истории, - подчеркнул Шульгин. - Мы должны извлекать нужные, правильные уроки из трагического прошлого с тем, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем".

Почетная обязанность сбора земли была возложена на управляющего фондом "Советское поле славы" Ремко Рейдинга, который уже более 20 лет занимается поиском родственников захороненных на голландской земле солдат. За это время он нашел родных и близких около 200 военнослужащих.

Данная акция, отметил он, позволяет воссоединить не только погибших солдат с родиной, но и Россию с Нидерландами, которые боролись с одним врагом много лет назад. "Надеюсь, что эта символическая передача голландской земли России внесет вклад в налаживание взаимопонимания между сторонами и станет напоминанием о том, что война причиняет боль людям любой национальности, вероисповедания и происхождения", - сказал Рейдинг, выступая перед собравшимися.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт в 1948 году и представляет собой захоронение 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны. В 1975 году здесь был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого армянского мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов".