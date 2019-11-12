Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского генерального директора общества содействия развитию спортивных видов единоборств Бориса Ротенберга. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить Орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича - генерального директора некоммерческого партнерства "Общество содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество", - говорится в документе.