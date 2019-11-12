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Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского

Глава государства вручил Ротенбергу награду за заслуги в развитии физической культуры и спорта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского генерального директора общества содействия развитию спортивных видов единоборств Бориса Ротенберга. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить Орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича - генерального директора некоммерческого партнерства "Общество содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество", - говорится в документе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРотенберг, Аркадий Романович
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