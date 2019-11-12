ФАО и Русское географическое общество подписали соглашение о взаимодействии

РИМ, 12 ноября. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" (РГО) наращивают усилия по содействию обмену опытом и знаниями в области лесного хозяйства, сохранения биоразнообразия и природных ресурсов. Соглашение, направленное на содействие взаимодействию и рассчитанное на три года, было подписано в штаб-квартире ФАО в итальянской столице, сообщила во вторник пресс-служба международной организации.

Данное соглашение предусматривает привлечение волонтеров и научных сотрудников к работе ФАО. Ожидается также, что РГО внесет вклад в программу ФАО по Системам сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС). "Эти соглашения придадут дополнительный импульс сотрудничеству Русского географического общества с ФАО, - сказал заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров. - Привлечение волонтеров и молодых ученых из России к работе ФАО предоставит им новые возможности проявить себя в деле сохранения окружающей среды и заботе об устойчивом развитии нашей планеты, поскольку это важнейшая задача не только географического общества, но и всей системы ООН". "У нас в стране очень талантливая молодежь, и я уверен, что с ее помощью мы откроем новые горизонты", - добавил он.

Русское географическое общество было основано в 1845 году и входит в десятку старейших географических обществ в мире. Активными членами РГО в разные времена являлись выдающиеся российские ученые и исследователи. Региональные отделения организации открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации, также планируется открытие иностранных филиалов. В 1912 году была создана постоянная комиссия РГО по охране окружающей среды. Общество проводит ряд масштабных проектов, направленных на информирование населения о проблемах окружающей среды.