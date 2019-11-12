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В работе Facebook произошел сбой

В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС, 12 ноября. Пользователи социальной сети Facebook по всему миру во вторник столкнулись со сбоями в работе сайта, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, 73% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 14% - на полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.

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