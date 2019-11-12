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Пользователи вновь сообщают о сбое в работе онлайн-сервиса Disney+

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Канаде, а также Великобритании

ТАСС, 12 ноября. Сбой в работе онлайн-платформы Disney+, о начале работы которого корпорация The Walt Disney Company сообщила во вторник, вновь наблюдается в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Канаде и Великобритании. По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром видео (72%), еще 26% сообщают, что не могут авторизоваться.

Запуск онлайн-платформы состоялся в 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск), однако уже в первые минуты ее работы пользователи стали сообщать о сбоях работы в ней.

Ожидается, что там будут выложены сотни кинолент, снятых в разные годы студиями Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные для этой платформы. Так, в день запуска Disney+ эксклюзивно представит своим подписчикам первый сериал, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн".

Поначалу сервис будет работать только в США, Канаде и Нидерландах, но позже появится в ряде других стран. Как уточнили ТАСС в компании, на территории России он будет в ближайшее время недоступен. Однако в течение двух лет Disney обещает запустить его почти во всех основных регионах мира.

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