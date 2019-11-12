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Чечню посетило более 160 тыс. туристов за девять месяцев этого года

Глава республики Рамзан Кадыров намерен объявить следующий год в Чечне Годом туризма

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/.Чеченскую Республику за девять месяцев 2019 года посетило более 160 тыс. туристов из 70 стран мира. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по итогам встречи с министром по туризму Муслимом Байтазиевым.

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"За девять месяцев текущего года Чечню посетило 162 тыс. туристов и гостей. Чеченская Республика приняла участие в 10 туристических международных выставках и конференциях. Это послужило хорошим стимулом для изменения имиджа нашей республики за рубежом в положительную сторону и стирания искусственно созданных негативных стереотипов. Туризм является самым популярным и доходным направлением в мире", - написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил перспективы региона в развитии медицинского туризма. "Развитие нашей медицины позволяет проводить сложное комплексное лечение в больницах Чечни, которые оснащены самым современным оборудованием и профессиональными кадрами. По статистике, из тысячи обратившихся за помощью в иногороднем лечении как минимум 800 человек можно вылечить у нас в республике. В ходе беседы я озвучил решение объявить 2020 год Годом туризма", - добавил он.

По данным министерства туризма республики, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. В 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов, в 2016 году - более 80 тыс. человек, в 2015 году - около 60 тыс., а в 2014 году - 34 тыс. человек.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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