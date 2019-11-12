Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции

ТАСС, 13 ноября. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В РФ о сбоях сообщают в основном жители Москвы. Большая часть пользователей испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Ранее о сбоях в своей работе сообщили онлайн-платформа Disney+, а также социальная сеть Facebook.

Реклама на ТАСС
В Париже стартовал конкурс школьников из России и Франции на лучший рассказ о будущем
Учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет должны будут написать сочинение на тему взаимодействия человека и искусственного интеллекта в будущем. Выбор языка - русский или французский - остается за автором
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС