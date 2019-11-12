Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

ТАСС, 13 ноября. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В РФ о сбоях сообщают в основном жители Москвы. Большая часть пользователей испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Ранее о сбоях в своей работе сообщили онлайн-платформа Disney+, а также социальная сеть Facebook.