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В Париже стартовал конкурс школьников из России и Франции на лучший рассказ о будущем

Учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет должны будут написать сочинение на тему взаимодействия человека и искусственного интеллекта в будущем. Выбор языка - русский или французский - остается за автором

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Проект "Дорогое завтра" по линии российско-французского форума гражданского общества "Трианонский диалог" официально стартовал во вторник, в его рамках школьники из двух стран смогут посоревноваться за звание лучшего автора на тему будущего и взаимодействия человека с новыми технологиями. Как рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, наградой станут путешествия во Францию и в Россию, а также дальнейшая поддержка молодых авторов.

"Сегодня мы объявляем о начале конкурса "Дорогое завтра", - сказал он, выступая на конференции, посвященной старту образовательного проекта. - Это не просто конкурс приобщения детей и подростков к научной культуре. Я бы еще раз подчеркнул то, о чем говорили представители наших министерств просвещения, - это привлечение их [школьников] к этическим вопросам интеллектуального будущего".

Правила игры

Согласно правилам, учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет должны будут написать сочинение на тему взаимодействия человека и искусственного интеллекта в будущем, причем выбор языка (русский или французский) остается за автором. Работы будут приниматься на цифровой платформе на сайте "Трианонского диалога" и веб-сайтах партнеров начиная со следующей недели. В течение всего периода приема текстов французская сеть творческих мастерских Laboratoire des Histoires ("Лаборатория историй") и "Школьная лига "Роснано" будут предлагать мероприятия (конференции, семинары), чтобы способствовать участию в проекте и интересу к нему.

Конкурс призван в первую очередь развить интерес детей к научной культуре, обогатить их знания о стране-партнере, а также укрепить связи молодых поколений России и Франции, о чем также неоднократно было заявлено в ходе конференции. В частности, на этом остановился и первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, который подчеркнул, что организаторы смогут содействовать дальнейшему поддержанию связей между участниками из обеих стран, и выразил надежду на воплощение тех идей, которые они выскажут в своих работах. "Я уверен, что мыслей новых мы почерпнем от них больше, чем от экспертов, сидящих на этих площадках", - отметил он.

Победители станут звездами

"Мы постараемся сделать так, чтобы этот конкурс, его результаты были известны каждому школьнику в России. Я думаю, наши французские коллеги также сделают информацию об этом конкурсе доступной в своих школах. Это, конечно же, важный мотивационный инструмент, - отметил Григорьев. - Мы постараемся сделать победителей этого конкурса звездами в России и во Франции, сделать для них совместные программы посещения наиболее интересных научно-исследовательских институтов в обеих странах, а также сделать им какой-то совместный отдых в России и во Франции".

Координатор проекта поблагодарил профильные российские и французские ведомства, а также министерства иностранных дел обеих стран за помощь в организации события. Григорьев также выразил надежду на успех данного мероприятия благодаря сотрудничеству с Laboratoire des Histoires и "Школьной лигой "Роснано". Он добавил, что первые итоги литературного состязания будут подведены в апреле-мае 2020 года.

"Это партнерство крайне важно. Данный конкурс развивает навыки письма и чтения, а также в целом прививает хороший литературный вкус", - отметил в свою очередь заместитель главы Генеральной дирекции школьного образования при Министерстве национального образования и молодежи Франции Ксавье Тюрьон, также участвовавший в конференции. "Нас особенно радует, что эта инициатива продвигается двумя гражданскими организациями: "Школьной лигой" с российской стороны и Laboratoire des Histoires от Франции", - продолжил он.

Французский представитель вместе с тем отметил, что "образование в духе инноваций должно соседствовать с критическим и этическим мышлением". Он добавил, что, "как бы ни шагал вперед технический прогресс, фигура преподавателя должна всегда оставаться главной".

Теги
РоссияФранция
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