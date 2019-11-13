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В США гражданин КНР признал вину в краже торговых секретов у нефтяной компании

Вынесение приговора намечено на 12 февраля 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Гражданин Китая, которому ранее было предъявлено обвинение в краже торговых секретов у своего работодателя - американской нефтяной компании, признал вину в суде в США. Соответствующее заявление размещено во вторник на сайте Министерства юстиции США.

По информации Минюста, 35-летний Тань Хунцзинь сознался в краже коммерческой тайны, ее несанкционированной передаче третьим лицам, а также ее незаконном хранении. В ведомстве подчеркнули, что гражданин КНР, проживающий в США, украл у американской компании информацию, касающуюся производства продукции для энергетического рынка в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) стоимостью порядка $1 млрд. Вынесение приговора китайскому гражданину намечено на 12 февраля 2020 года.

В декабре прошлого года Тань Хунцзинь был задержан американскими правоохранительными органами. Ему были предъявлены обвинения в краже торговых секретов у нефтяной компании, сотрудником которой он являлся. По данным Минюста, Хунцзинь сделал это с целью использовать их в интересах китайской компании, которая предложила ему работу.

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