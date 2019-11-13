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Военные продезинфицировали около 3 тыс. домов после паводка в ДФО и Сибири

Эти работы обезопасят пострадавшие территории от массовых вспышек вирусов и инфекций
Хабаровский край Александр Музыка/ТАСС
Описание
Хабаровский край
© Александр Музыка/ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Военнослужащие Восточного военного округа после паводка в регионах Дальнего Востока и Сибири провели дезинфекцию свыше 2,7 тыс. жилых домов, сообщила пресс-служба Восточного военного округа в среду.

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"За три месяца специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты воинских частей Восточного военного округа на Дальнем Востоке и Сибири (Иркутская и Амурская области, Еврейская автономия, Хабаровский край) продезинфицировали более 2,7 тысяч жилых домов и социальных объектов, более 350 км дорог, обеззаражено более 50 кв. км территорий, пострадавших от паводка, подвезено более 780 тонн питьевой воды", - говорится в распространенном релизе.

К работам привлекли десять отрядов ликвидации последствий ЧС ВВО, это около 350 военнослужащих и 150 единиц техники. Обработка велась с использованием специальных машин АРС-14 и АРС-14КМ. Проведенные работы позволили обезопасить подтопленные территории от массовых вспышек вирусов и инфекций.

"При выполнении задач проведено несколько тактико-специальных учений, направленных на нормализацию экологической обстановки в регионах. Уникальный опыт ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера получили все военнослужащие подразделений специальной обработки объединения", - отмечается в сообщении.

Летом и осенью 2019 года в Иркутской, Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае прошли сильные паводки. Были подтоплены сотни жилых домов, школы, больницы, административные здания, дороги, тысячи дачных участков, обширные территории сельхозугодий.

Теги
РоссияИркутская областьХабаровский крайАмурская областьЕврейская автономная областьДальний Восток
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