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В Торонто прогнозируют морозы до минус 15 градусов

Грядущее похолодание может побить рекорд 1986 года. Тогда столбики термометров опустились до минус 9,6 градуса Цельсия

ОТТАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Экстремальные для ноября морозы ожидаются в Торонто в ночь со вторника на среду. Соответствующее предупреждение распространило Национальное метеобюро Канады во вторник.

По данным синоптиков, температура в городе может понизиться до минус 15 градусов Цельсия. Метеобюро отметило, что грядущее похолодание может побить рекорд 1986 года, когда 13 ноября в Торонто столбики термометров опустились до уровня минус 9,6 градуса Цельсия. Синоптики добавили, что предупреждение об экстремальных морозах будет действовать минимум до полудня среды.

В Торонто резко похолодало после сильного снегопада, который накрыл мегаполис в понедельник: выпало 13 см осадков.

Как сообщил телеканал Global News со ссылкой на мэрию мегаполиса, в городе уже открыты все пункты обогрева для бездомных. Власти также обратились к населению с просьбой по возможности как можно меньше находиться на улице.

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Канада
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