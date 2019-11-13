Жители Приморья могут онлайн наблюдать за строительством соцобъектов в крае

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Все желающие смогут в режиме онлайн следить за строительством социальных объектов, которые возводятся в Приморье в рамках комплексного плана соцразвития центров экономического роста. Видео с установленных на объектах камер доступно в режиме реального времени, сообщила в среду пресс-служба краевой администрации.

В начале октября губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил на совещании с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, что строительство 10 объектов плана развития центров экономического роста в крае ведется с отставанием от сроков. Среди них он назвал детскую поликлинику в Большом Камне стоимостью 800 млн рублей, детский сад на 240 мест в жилом комплексе "Снеговая падь" во Владивостоке, детский сад, школу в Большом Камне, сельский клуб в селе Первомайское, крытый тренировочный каток в Уссурийске. Трутнев тогда отметил, что на реализацию плана экономического роста было выделено 12,9 млрд рублей, больше, чем остальным регионам Дальнего Востока

"Чтобы контролировать ход работ на объектах, установлены видеокамеры. У приморцев есть свободный доступ к видео с камер в режиме реального времени на официальном сайте администрации Приморского края", - процитировала пресс-служба слова руководитель департамента экономики и развития предпринимательства Натальи Набойченко.

До конца года планируется достроить детский сад на улице Маковского во Владивостоке, завершить ремонт школы №55 в районе Снеговой Пади и дорог Владивостока. Кроме этого, до конца года планируется закончить капитальный ремонт дворца детского творчества во Владивостоке для размещения там технопарка "Кванториум". Он должен занять четыре этажа здания, на которых разместятся оборудование, проектные зоны, музеи, библиотеки и семь лабораторий, ремонт ведется в одном из корпусов.

"На сегодняшний день на территории края уже установлены восемь фельдшерско-акушерских пунктов, модернизирована материально-техническая база 21 краевого колледжа, построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Фокино, приобретено медицинское оборудование для 22 учреждений здравоохранения, капитально отремонтированы 84 фасада многоквартирных домов, сдан дом культуры в селе Многоудобное Шкотовского района и Новоникольск Уссурийского городского округа", - сообщила пресс-служба.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года.