В Амурской области выявили бешенство у коров

ТАСС, 13 ноября. Специалисты Россельхознадзора выявили вирус бешенства у коров в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе Амурской области, сообщается в среду на сайте регионального управления ведомства.

На территории Ромненского района в селе Кузьмичи установлен карантин.

"При проведении исследовании патологического материала (головного мозга крупного рогатого скота) ГБУ АО "Амурская областная ветеринарная лаборатория" установлен диагноз бешенство. В пробах, отобранных у крупного рогатого скота, содержащегося в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе Амурской области, выделен антиген вируса бешенства", - говорится в сообщении.

Первый случай обнаружения бешенства за многие годы произошел в Амурской области в ноябре 2018 года у домашней коровы в Михайловском районе. Затем лабораторно подтвердили еще 14 случаев, был объявлен карантин, в феврале 2019 года его сняли.

В марте в Приамурье специалисты диагностировали бешенство у волка, который напал на четырех человек в селе Нижняя Ильиновка в Приамурье. Людям госпитализация не потребовалась. Животное застрелили.

Бешенство - опасное смертельное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий воспаление головного мозга как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным.