Верховный суд Австралии примет апелляцию осужденного за педофилию кардинала

СИДНЕЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Австралии примет апелляцию осужденного за насилие над детьми кардинала Джорджа Пелла, который намерен еще раз обжаловать свой приговор. Об этом в среду сообщил телеканал SBS

По его данным, Верховный суд решил предоставить кардиналу специальное разрешение на обжалование приговора. Несмотря на то, что поданная ранее апелляция была отклонена высшим апелляционным судом Австралии, адвокаты кардинала обратились в Верховный суд на том основании, что "остаются обоснованные сомнения в том, что у их клиента была возможность совершить преступления", в которых он был признан виновным.

Для 78-летнего Пелла рассмотрение апелляции в Верховном суде страны станет последней возможностью для пересмотра приговора, вынесенного кардиналу городским судом Мельбурна в марте. В соответствии с этим решением суда, осужденный должен провести за решеткой шесть лет, с возможностью выйти досрочно не ранее чем через три года и восемь месяцев.

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне признал Пелла виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990-е годы. До 2014 года кардинал был архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего перешел на службу в Ватикан, где стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2017 году кардинал взял бессрочный отпуск и вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность. После оглашения вердикта присяжных Святой престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.