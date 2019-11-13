Президент Федерации парусного спорта города Находки умер на соревнованиях в Южной Корее

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Федерации парусного спорта приморского города Находка Виктор Ходырев умер в Республике Корея на следующий день после яхтенных соревнований, сообщил в среду на свой странице в Facebook владивостокский яхт-клуб "Семь футов".

"Из корейского порта Тонгъёнг сегодня прилетело грустное известие. Не успели отгреметь фанфары в честь победителей и призеров 13-й международной регаты на Кубок Ли Сун Сина, как стало известно, что от сердечного приступа скончался участник регаты, президент Федерации парусного спорта Находки, главный менеджер яхты "Gastion" Виктор Михайлович Ходырев", - говорится в записи.

Как сказали ТАСС в пресс-службе яхт-клуба, Ходыреву было 64 года, последние два года он перестал ходить под парусом из-за проблем со здоровьем. Поэтому на соревнованиях он был не капитаном, а менеджером своей команды.

Соболезнования выразила Федерация парусного спорта Приморского края.